Colla Zio a Sanremo 2023 | chi sono e perché si chiamano così

(Di sabato 4 febbraio 2023) ChiZio che vedremo sul palco del Festival dicon il brano Non Mi Va? I cinque ragazzitutti di Milano e hanno scelto di chiamarsi” sta per “collettivo”, mentre “zio” sta per l’intercalare milanese con cui sigli amici. Hanno tutti una ventina d’anni e: Andrea Malatesta, Andrea Arminio, Tommaso Bernasconi, Tommaso Manzoni e Francesco Lamperti. Il brano Non Mi Va è un “funk divertente con un po’ di hip hop” che sperano “faccia ballare”. “Siamo partiti dalla base e poi tutti noi abbiamo scritto qualcosa sopra, ci abbiamo messo un anno complessivamente. Le strofe le abbiamo scritte al mare in Liguria, il ritornello alla Presolana in montagna“. Visualizza questo ...

A 35 la vittoria di uno tra Levante e i Coma Cose , poi a 50 gli Articolo 31 ,, Paola e Chiara e i Modà . Più lontani (75) LDA , Mr. Rain e Leo Gassman , mentre si sale a 100 per il ...... "Lettera 22" (brano scritto da La Rappresentante di Lista) Levante: "Vivo" Coma_Cose: "L'addio" LDA: "Se poi domani" Rosa Chemical: "Made in Italy" gIANMARIA: "Mostro": "Non mi va" Shari: "...

“Non mi va”, il testo della canzone dei Colla Zio a Sanremo 2023 RaiNews

I cantanti di Sanremo 2023, chi sono i Colla Zio che all'Ariston cantano Non mi va. FOTO Sky Tg24

I Colla Zio presentano “Non mi va” RaiNews

I Colla Zio a Sanremo 2023: canzone, testo, voto e critica QUOTIDIANO NAZIONALE

Colla Zio e Ditonellapiaga: "Salirò" di Daniele Silvestri RaiNews

Non voglio stare male, male, male. La band si esibirà nel duetto con Daniele Silvestri in Salirò Non voglio stare male, male, male. Non voglio stare male. Cos’hanno più di me Resta qui un’altra notte ...Sono tra gli esordienti che hanno partecipato a “Sanremo Giovani” e si sono conquistati un posto al Festival 2023 ...