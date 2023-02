CM com – LIVE Roma-Empoli 2-0 | Abraham e Ibanez | subito due lampi! | Primapagina

(Di sabato 4 febbraio 2023) 2023-02-04 19:01:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Lariabbraccia il campionato per dimenticare la sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia. Di fronte c’è l’di Paolo Zanetti, per conquistare punti pesanti e non perdere terreno sulla zona Champions League. Per i toscani, sei risultati utili consecutivi (ultimo il 2-2 contro il Toro). Calcio d’inizio alle 18 all’Olimpico. Di seguito le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling,; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala;. Allenatore: José Mourinho.(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. ...

Non poteva esserci debutto migliore per Radja Nainggolan , che segna e fa assist con la maglia della Spal che fino all'ultimo ha fatto tremare il Bari: finisce 4 - 3 per i biancorossi, in gol anche ...
Dopo l'anticipo di ieri, è continuata oggi con sette partite la 21esima giornata di Premier League. Ha aperto alle 13.30 la capolista Arsenal di Mikel Arteta, che cade clamorosamente per la seconda ...

