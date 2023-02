Ciclocross oggi | Mondiali 2023 | orari sabato 4 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 4 febbraio 2023) Seconda giornata deidi Ciclismoad Hoogereide, in Olanda. Dopo il Team Relay di ieri, vinto dai padroni di casa, in questo 4ci saranno le prime tre gare individuali, con laélite femminile a chiudere il. LA DIRETTA LIVE DELLAELITE FEMMINILE DEIDIDALLE 15.00 Tre gare in rapida successione, che inizieranno a due ore di distanza l’una dall’altra. Si comincerà con lafemminile juniores alle 11:00, mentre alle 13:00 saranno protagonisti gli uomini Under23. A chiudere, le donne élite, con il preannunciato duello tra Fem Van Empel e Puck Pieterse. Fra gli azzurri, è Silvia Persico a nutrire qualche speranza di medaglia dopo il bronzo di Fayetteville, ma sarà dura ...

... sarà scenario dell' apertura del calendario nazionale arancio - blu di. Gli sterrati ... Alla conferenza stampa dihanno partecipato il Sindaco Jwan Costantini, l'assessore Marco Di ...Arriva per Arianna Bianchi (Guerciotti) la convocazione per i Mondiali di, categoria Junior in programma dal 3 al 5 febbraio a Hoogerheide in Olanda (gara Junior ...il GdB in edicola...

Ciclocross oggi, Mondiali 2023: orari 4 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

MONDIALI CICLOCROSS / Tutto sul percorso e la programmazione ... Bicisport

CICLOCROSS. CON IL TEAM RELAY SCATTANO I MONDIALI DI ... TUTTOBICIWEB.it

Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Besançon 2023: orari, programma, tv, streaming OA Sport

CICLOCROSS: COME VEDERE LA DIRETTA DA BESANCON, C'È VAN DER POEL PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Seconda giornata dei Mondiali di Ciclismo 2023 ad Hoogereide, in Olanda. Dopo il Team Relay di ieri, vinto dai padroni di casa, in questo 4 febbraio ci saranno le prime tre gare individuali, con la ga ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I FAVORITI PER LE GARE DEI MONDIALI Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo e di ciclocross, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Dirett ...