Ciclocross | Mondiali 2023 | fra le donne è duello Van Empel-Pieterse | Persico sgomita per un posto al sole

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) La stagione di2022/è entrata a piè pari nel suo ultimo weekend. Ad Hoogerheide, in Olanda, si assegnano i titoli; dopo il primo assaggio di ieri con il Team Relay, che ha visto l’Olanda trionfare, in questo 4 febbraio è il momento delle prove individuali, con il piatto forte che sarà rappresentato dalla gara femminile. In un circuito tecnico ma veloce allo stesso tempo, le atlete di casa hanno una se non due marce in più. Non a caso, in tutta la stagione le olandesi hanno monopolizzato il podio di Coppa del Mondo, lasciando le briciole a tutte le altre. E a fare la parte delle leonesse saranno Fem Vane Puck. Non ci si discosta daltra queste due giovani campionesse, che durante l’inverno hanno praticamente fatto corsa da ...