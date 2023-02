Ciclocross | Fem Van Empel sul tetto del mondo! L’olandese si prende l’iride | Persico chiude quarta

(Di sabato 4 febbraio 2023) Fem Vannon si ferma più. La giovane neerlandese, dopo essersi presa il titolo europeo a Namur lo scorso novembre e la Coppa del Mondo con una gara d’anticipo, fa sua anche la prova Mondiale sul circuito di casa di Hoogerheide. La stagione trionfale della 20enne sidunque con il più lieto dei finali, con una splendente maglia iridata. Una gara senza storia, dominata dall’inizio alla fine, proprio come Vanci ha abituati in questa stagione. La grande rivale Puck Pieterse ha provato a rimanere sulla sua ruota nelle prime tornate ma quando, nel corso del quarto giro, l’atleta della Jumbo-Visma ha messo le marce alte, ha dovuto cedere di schianto. Pieterse sicomunque un’importante medaglia d’argento, centrando dunque un podio iridato in tutte le tre categorie di età nelle ultime tre edizioni dei ...

Seconda giornata dei Mondiali di Ciclismo 2023 ad Hoogereide, in Olanda. Dopo il Team Relay di ieri, vinto dai padroni di casa, in questo 4 febbraio ci saranno le prime tre gare individuali, con la ga ...