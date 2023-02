Chiarugi | «Cercavo lo spettacolo | non ero un cascatore»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lucianooggi ha 76 anni. Era soprannominato Cavallo pazzo e ha giocato in diverse squadre: Fiorentina (con cui ha vinto lo scudetto nel 1969), Milan, Napoli, Sampdoria, Bologna, Rimini, Rondinella e Massese. Attaccante funambolico, si definisce «un giocatore che cercava solo lo» e sapeva conquistare i calci di rigore, generando anche una più che discreta fama di “”. Può essere considerato quindi un’autorità in materia, oggi che si dibatte molto dell’uso del Var. Il Corriere della Sera lo ha intervistato.SMO – «Questa nomea mi fu affibbiata da un fischietto. Ma le voglio spiegare: io ero rapido e abbastanza bravo nel dribbling. Entravo in area, il difensore mi toccava e perdevo l’equilibrio. Può anche essere che abbia accentuato in cadute ma se alla fine ho giocato fino a 39 anni ...