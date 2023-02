(Di sabato 4 febbraio 2023)davvero nella vita?, fondatrice di Nuovi Orizzonti, a Canale 5 nel programma "I viaggi del cuore" andato in onda da Padova, pone una domanda e propone delle soluzioni ...

Cosa conta davvero nella vita, fondatrice di Nuovi Orizzonti, a Canale 5 nel programma "I viaggi del cuore" andato in onda da Padova, pone una domanda e propone delle soluzioni dinnanzi allo sfacelo e all'emergenze ...In ogni viaggio ci saranno la fondatrice della Comunita' Internazionale di diritto Pontificio 'Nuovi Orizzonti',e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San ...

Chiara Amirante: oggi più che mai importante pensare a cosa conta - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Chiara Amirante: oggi più che mai importante pensare a cosa conta Libero Tv

Giornata per la vita, Chiara Amirante: il male di oggi è la solitudine Vatican News - Italiano

Giornata della vita, Nuovi Orizzonti: male oggi è la solitudine Agenzia askanews

Chiara Amirante: oggi più che mai importante pensare a cosa conta Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Roma, 3 feb. (askanews) - I viaggi del cuore sabato 04 febbraio alle 08.50 su Canale5, andranno alla scoperta di Padova, con la conduzione sempre di donDavide Banzato che porterà i telespettatori a ca ...