Chelsea-Fulham 0-0 | passo falso dei Blues | il super mercato non incide

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il match tratermina con il risultato di 0-0: i neo acquisti dei londinesi non riescono adre Floppa ancora il, che nonostante la presenza dei neo arrivi Badiashile, Enzo Fernandez, Mudryk, Fofana e Madueke non riesce ad andare oltre lo 0-0 casalingo contro il. I londinesi faticano molto a fare risultati e per Potter la situazione è ora sempre più complicata: la zona Champions dista nove punti, con la possibilità che presto aumentino ancora. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ne sa qualcosa ilche nel mercato di gennaio ha speso più di 300 milioni di euro ma che nel primo appuntamento post campagna acquisti non è andato oltre lo 0 - 0 con ilnel derby di ...Dopo 10' di ambientamento, Enzo prende in mano il gioco, ispirando le occasioni migliori per il. Ilè all'altezza, anche se prima del riposo trema per il palo che Havertz colpisce con ...

