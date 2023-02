Chelsea | Aubameyang valuta il suo futuro

Dalla Bbc arrivano critiche non solo per le cifre spese, ma anche per la mancanza di un numero 9 puro (è stato escluso dalla lista Champions), alla Kane per intenderci: ' Ilha ...... Enzo Fernández, Paulo Bernardo, Helton Leite, Martim Neto, Rodrigo Pinho, João VictorInseriti : João Félix, Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk Esclusi : Pierre - Emerick, Jorginho ...

La lista UEFA del Chelsea: restano fuori Aubameyang e i colpi ... Goal Italia

Chelsea, caso Aubameyang: fuori dalla lista Champions League Footballnews24.it

Champions League, gli esclusi dalle liste Uefa: out 5 del Chelsea Sky Sport

Chelsea, Potter sul caso Aubameyang: "Non ha fatto niente di male" Footballnews24.it

Chelsea, Aubameyang in uscita. Ma c’è un problema Calcio in Pillole

Il Milan è pronto a chiudere un colpo a centrocampo in vista della prossima stagione, ritorno di fiamma per i rossoneri ...Il Chelsea non sfonda, il Fulham sogna. Nonostante un mercato faraonico, numerose alternative e l’esordio da titolare di Enzo Fernandez, ancora una volta il Chelsea ha fatto fatica. Il Chelsea, invece ...