Che Trimalcione quel Giuliani ...

(Di sabato 4 febbraio 2023) Aveva ragione Paolo Milano, la critica letteraria può esercitarsi in vari modi ed il Novecento è stato dovizioso di molti metodi interpretativi; ma al di là di questi persisterebbe una critica “che va lasciata senza aggettivo”, e della quale, per lustri, è stato massimo esponente Alfredo. Nel suo infaticabile transumare da un andito ad un altro della letteratura, con un’intenzione che non mira mai ad un semplice “trascrivere, decifrare, disenigmaticare” i testi sui quali si sofferma, egli si procura sempre di osservare con la massima cura alcuni particolari, quasi sempre poco o nulla appariscenti, per dilatarli e metterli in relazione con altre parti e col tutto. Egli non tenta perciò mai di spiegare il testo, bensì di dispiegarlo intorno a lui, mentre “beatamente, vi circola dentro, disponibile a tutte le soste, a tutte le deviazioni”. Fu del resto questo ...