Che fine farà la creatività nell’era dell’intelligenza artificiale di S Mentana

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lo sviluppo a livelli sempre più sofisticati(IA) ha sempre portato dietro di sé molti interrogativi, ma in generale è stato sempre visto come un modo per assistere se non sostituire l’uomo in molte azioni pratiche svolte talvolta in maniera meccanica. La recente diffusione di nuovi strumenti di IA come ChatGPT, Midjourney o Dall-e sta però portando a chiederci se questi andranno a sostituirsi anche allaumana. Attraverso l’inserimento di specifici input in un prompt, l’intelligenzaè in grado non solo di rispondere a domande, ma di realizzare opere d’arte o scrivere testi articolati, ponendo legittimi interrogativi su tutti i rischi nei confronti della nostrae di tutte quelle professioni che si basano di essa. Non vi è dubbio che, in un ...