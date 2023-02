Champions League | Ibrahimovic resta fuori dalla lista Champions League del Milan

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 febbraio 2023) 2023-02-03 11:01:08 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Zlatanè stato esclusodellain vista degli ottavi di finale contro il Tottenham. L’attaccante svedese era reduce da un infortunio, ma Stefano Pioli ha ritenuto di non essere in grado di aiutare alla squadra nel massimo torneo continentale. Varie informazioni lo assicurano la decisione è puramente tecnicapoiché il giocatore veterano era già guaritosua malattia. In questaper le qualificazioni finali sorprende l’assenza di Serginho Dest. L’ex giocatore del Bara Aveva giocato quattro partite in ...