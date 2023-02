Cecilia e Ignazio si sono lasciati? Lui è andato via di casa | motivo della rottura

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tre mesi fa la proposta di matrimonio e adesso pare sia finita traRodriguez eMoser. Poco fa il portale Pipol Gossip ha svelato che i due si sarebbero. Il? secondo la pagina di gossip alla base di tutto ci sarebbe un tradimento, ma per adesso i diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione. “Moser eRodriguez si? Tutti gli indizi portano a una sola risposta: il loro amore è finito., già da diversi giorni, non indossa più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio e, fonti vicinissime alla coppia, rivelano che Moser ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez. Sui social, per il momento, nessun movimento. I due si seguono ...

Rodriguez eMoser non stanno più insieme. Quella tra la sorella di Belen e l'ex ciclista sarebbe la prima rottura vip del 2023. Secondo The Pipol Gossip il loro amore sarebbe finito . ...A far sapere che sarebbe finita, la lunga storia d'amore traRodriguez eMoser è stato The Pipol Gossip. In particolare sono parecchi gli indizi che portano a pensare che sia giunta ...

"Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati: matrimonio saltato" Corriere dello Sport

Gf Vip, è crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser La segnalazione Isa e Chia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amore al capolinea Il retroscena TorreSette

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Argentina tra i parenti TGCOM

Cecilia Rodriguez, “ Ignazio è impazzito “: stavolta ha esagerato ... Haircare.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non stanno più insieme. Quella tra la sorella di Belen e l'ex ciclista sarebbe la prima rottura vip del 2023. Secondo The Pipol Gossip il loro ...A lanciare l'indiscrezione bomba The Pipol gossip: pare che la sorella di Belen abbia fatto una scoperta sconvolgente ...