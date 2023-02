Tante emozioni nell'ultima puntata di C'èTe , people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In studio come superospiti sono stati presenti la campionessa olimpica Federica Pellegrini ,la prima volta in studio insieme ...Carlo Conti celebrerà quindi il vincitore di questa edizione, che pur essendo costretto a scontrarsi con C'ète sta ottenendo degli ottimi risultati. Tuttavia non mancano alcune critiche da ...

C'è Posta Per Te a Villaspeciosa: prevista storia strappalacrime Cagliaripad.it

C'è Posta per te, Federica Pellegrini piange in studio: ecco il motivo Corriere dello Sport

C'è posta per te, clamoroso equivoco: tra il postino e la De Filippi... Liberoquotidiano.it

Una nuova puntata ci attende questa sera - C'è posta per te Clip | Witty TV Witty TV

Federica Pellegrini e Matteo Giunta inseparabili anche a C'è posta per Te: la loro storia La Gazzetta dello Sport

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono ospiti di C'è Posta per te, nella puntata del 4 febbraio, per fare una sorpresa alla famiglia di Ida, composta da Maurizio, Roberta e Martina. La donna ha ...La protagonista della prima storia di C'è posta per te è Ida. Alla giovane è stato diagnosticato un tumore al seno: "Scaricavo su di loro la mia rabbia".