Catturato il killer di ' ndrangheta evaso dai domiciliari

(Di sabato 4 febbraio 2023) AGI - È durata meno di cinque giorni la latitanza di Massimo Sestito, ildi 'già condannato a 30 anni per avere ucciso un carabiniere in Calabria nel 1991 e in attesa della sentenza della Cassazione per un altro omicidio. I carabinieri di Milano e Napoli lo hannonel tardo pomeriggio di sabato alla stazione Circumvesuviana di Sant'Anastasia. Stava salendo su un taxi quando si è accorto che qualcosa non andava. Ha provato ad allontanarsi a piedi ma i militari dell'Arma lo hanno bloccato. Non era armato. Addosso aveva 1.500 euro, due cellulari e due santini. "Fate quello che dovete", ha detto a chi lo hasenza dire il suo nome. Gli investigatori della compagnia di Rho e quelli rispettivi della 'catturandi' dei nuclei investigativi dei comandi provinciali di Milano e Napoli sono ...