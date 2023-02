Caso Cospito | possibile trasferimento dal centro clinico del carcere all’ospedale San Paolo Meloni | “Nessun presupposto per dimissioni Delmastro Tutti abbassino i toni”

... come emerge dalle note dell'autorità giudiziaria che si è pronunciata sul, rese note dai ...dopo aver preso atto - da quello che riporta la stampa sulla vicenda - dei rapporti tra Alfredo...14.04 Meloni:no alle dimissioni di Delmastro "Non ci sono presupposti per le dimissioni" di Delmastro e Donzelli. Così la premier Meloni,in una lettera al Corsera, sule le polemiche per le rivelazioni del sottosegretario FdI alla Giustizia Delmastro e le accuse al Pd di "inchinarsi" alla mafia. "I toni si sono troppo alzati e invito tutti,a partire ...

Caso Cospito, scorta anche per Donzelli, la decisione del Viminale dopo aver assegnato la tutela ai… Il Fatto Quotidiano

"Meloni sembra complice di Donzelli e Delmastro", "Impicchiamoli in piazza": Fittipaldi-Borgonovo sul caso Cospito La7

Sul caso Cospito Meloni continua con la strategia della tensione Domani

Caso Cospito, Myrta Merlino allo studente occupante: "Attenti con le parole, sono dispiaciuta" La7

Meloni sul caso Cospito: «Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Ora tutti abbassino i toni,... Corriere della Sera

L’anarchico 55enne è da 108 giorni in sciopero della fame contro il 41bis. Il ministro Tajani: «Il 41bis non si tocca, serve per sconfiggere mafia e terrorismo» ...In mattinata è stato reso noto che sarebbe stata assegnata la scorta ai sottosegretari alla Giustizia Andrea Ostellari e Andrea Delmastro. Notizia che era nell’aria: diverse fonti, già negli scorsi gi ...