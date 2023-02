Caso Cospito Meloni puntualizza | non credo ci siano i presupposti per le dimissioni di Donzelli e Delmastro

(Di sabato 4 febbraio 2023) La sinistra non sa più a cosa “attaccarsi”. “Nicchia” con chi è contro le istituzioni e attacca la destra che “smaschera” l’atteggiamento di alcuni suoi esponenti. Il premier Giorgiala sua posizione sulscrivendo al Corriere della Sera una lettera in cui invita tutti “a un confronto rispettoso, ma nonciper ledi”. I due esponenti di FdI in Parlamento hanno “smascherato” i quattro esponenti piddini che sono andati a trovare il 12 gennaio scorso, l’anarchico Alfredorecluso al 41 bis. “Sicuramente i toni si sono troppo alzati e invito tutti, a partire dagli esponenti di Fratelli d’Italia, a riportarli al ...

... e per conoscenza al Garante dei detenuti, affinché indi peggioramento delle condizioni di salute,non venga sottoposto alla nutrizione o a trattamenti forzati . Il penitenziario di ......chenon ha intenzione di interrompere. Per questo la difesa dell'anarchico ha presentato una diffida al ministero della Giustizia e per conoscenza al Garante dei detenuti affinché, indi ...

Il caso Cospito è il fallimento del movimento anarchico Domani

Caso Cospito, Meloni: «Nessun presupposto per dimissioni Delmastro. Toni alti, invito Fdi e altri a ... Il Sole 24 ORE

Ilaria Cucchi: "Cospito peggiora di ora in ora". Sotto scorta Ostellari e Delmastro RaiNews

Caso Cospito, Myrta Merlino allo studente occupante: "Attenti con le parole, sono dispiaciuta" La7

Caso Cospito, Meloni fa scudo a Delmastro. Nordio: nessun segreto violato la Repubblica

Le polemiche sul caso Cospito e il 41 bis, il dibattito sulla sicurezza, il lavoro e la condizione femminile in Italia e le elezioni regionali in Lombardia: sono questi i principali argomenti della pu ...Due striscioni e varie bandiere che si agitano tra la gente. A piazza Dante una manifestazione di protesta per l'applicazione del 41-bis nel caso di Alfredo Cospito, l'anarchico che ...