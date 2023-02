Caso Cospito | Meloni difende Delmastro | «Non deve dimettersi Dal Pd in passato accuse gravi a me» Ma invita i suoi ad abbassare i toni

(Di sabato 4 febbraio 2023) «Non c’è nessun presupposto per le dimissioni di Andrea». Dopo giorni di silenzio, la presidente del Consiglio Giorgiaesce allo scoperto e dice la sua in merito alle polemiche sule sulle informazioni divulgate in Aula dal responsabile organizzativo del suo partito, Giovanni Donzelli, per attaccare l’opposizione. Lo fa con una lettera indirizzata al Corriere della Sera. «Da diversi giorni vengo accusata, da esponenti delle opposizioni e dei media, di reticenza in relazione all’acceso dibattito su Alfredosvoltosi alla Camera, che ha visto coinvolti tra gli altri l’onorevole Giovanni Donzelli e il Sottosegretario Andrea», scrive la premier rivolgendosi al direttore del quotidiano milanese. «Ho preso l’impegno di rispondere e lo faccio ...

AGI - Giorgia Meloni interviene sulla vicenda relativa alla visita in carcere ad Alfredoda parte di quattro deputati del Pd e sulla polemica innescata dalle accuse in Aula mosse ...sulper ...... Antonio Tajani , rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se è possibile aprire una riflessione sul 41 bis in seguito aldi Alfredo. 'È assolutamente indispensabile continuare ad ...

Caso Cospito, scorta anche per Donzelli, la decisione del Viminale dopo aver assegnato la tutela ai… Il Fatto Quotidiano

"Meloni sembra complice di Donzelli e Delmastro", "Impicchiamoli in piazza": Fittipaldi-Borgonovo sul caso Cospito La7

Sul caso Cospito Meloni continua con la strategia della tensione Domani

Caso Cospito, Myrta Merlino allo studente occupante: "Attenti con le parole, sono dispiaciuta" La7

Meloni sul caso Cospito: «Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Ora tutti abbassino i toni,... Corriere della Sera

Cospito non mangia ormai da mesi e tutti si chiedono come faccia a sopravvivere al digiuno. Ecco le risposte di una dottoressa."Trovo singolare l’indignazione del Pd per un’accusa sicuramente eccessiva", dice la premier Meloni in una lettera ...