Case in affitto | una corsa a ostacoli tra le truffe

Leggi su agi

(Di sabato 4 febbraio 2023) AGI - Chiunque stia cercando una casa o anche solo una stanza in, a maggior ragione se in una grande città, sa perfettamente di cosa si tratta. Se già in molte città, Roma e Milano su tutte, si conviveva da anni con problemi di emergenza abitativa il Covid ha acuito ancora di più la situazione. E così molti proprietari di casa oggi, nei lunghi mesi in cui erano venuti a mancare studenti fuori sede, pendolari e turisti, hanno riorganizzato il proprio business. Il risultato è che, come sempre accade, quei settori in cui la domanda aumenta a dismisura e l'offerta diminuisce drammaticamente diventano terreno fertile per truffatori e malaffare. L'AGI ha raccolto diverse decine di segnalazioni per identificare le, sempre più raffinate e articolate,più diffuse del settore. I finti database (a pagamento) Una premessa prima di tutto. Ci sono ...