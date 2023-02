Carta del docente da 500 euro per la formazione | spetta anche ai precari Sentenze esemplari | anche 2 500 euro di risarcimento

Sebbene non arrivino conferme ufficiali dagli investigatori, c'è il concreto sospetto che la bombafatta brillare ieri mattina poco prima delle 13 nel cuorecentro storico di Napoli possa ....... INFO: Roma, Teatro Ciak, fino al 12 febbraio. teatrociakroma.it Musica a Milano Nuova stagione per Musica a Villa Necchi , i concerti pomeridiani in collaborazione tra Fai e Società...

Carta del docente, 300 insegnanti hanno speso indebitamente il bonus 500 euro: sequestro da oltre 100mila euro a un imprenditore Orizzonte Scuola

Smartphone e non libro con 'Carta del Docente', denunciato imprenditore cosentino e sequestri per 135.000 euro Il Lametino

“Carta del Docente” usata per acquistare tv e smartphone: indagato imprenditore CN24TV

Uso indebito della "Carta del Docente" la Guardia di finanza denuncia un imprenditore e sequestra beni per 135 mila ... wesud

Vendeva elettrodomestici accettando la Carta del docente, imprenditore calabrese nei guai Zoom24.it

Ah, Mattia. Mancava solo che ti mettessi anche tu, come hanno già fatto altri, a paragonare i digiuni di Cospito a quelli del compianto Marco Pannella. Per fortuna della cui memoria uno dei suoi più ...La galassia anarchica si fa di ora in ora più minacciosa, aggressiva ed estende i suoi tentacoli anche a Napoli. Sebbene non arrivino conferme ufficiali dagli investigatori, c'è ...