Carburanti | cartelli con i prezzi medi e sanzioni ai benzinai a rischio | ma arriva l' app anti - speculazione del governo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il testo che è stato approvato tre settimane fa dal Consiglio dei ministri ed è in Gazzetta Ufficiale , è ora in fase di conversione in legge in Parlamento . leggi anche Prezzo benzina e diesel, ...

Dovrebbe quindi arrivare, ma non è ancora chiaro quando, l' app gratuita del ministero per far vedere ai cittadini i prezzi medi deie le tariffe praticate. Un modo per risparmiare ed ...I prezzi di benzina e diesel I prezzi settimanali deisono stati pubblicati dal Mise ... In particolare non piace l'obbligo di esporre icon la media dei prezzi praticati su base ...

Carburanti, cartelli con i prezzi medi e sanzioni ai benzinai a rischio ... Money.it

Obbligo di cartello con due prezzi: la mossa del governo contro il caro benzina AGI - Agenzia Italia

'Caro carburanti', nuovo cartello presso i distributori con il prezzo medio GenovaToday

Carburanti, arriva la norma trasparenza: obbligo di esporre il prezzo medio, buoni benzina prorogati Il Sole 24 ORE

Benzina, prezzi poco trasparenti: arrivano le multe il Resto del Carlino

L'emendamento del governo al decreto Trasparenza, in fase di conversione in legge, potrebbe modificare le sanzioni e l'obbligo di esposizione del cartello con i prezzi giornalieri per i benzinai.Le sanzioni scattate dopo i controlli della Guardia di finanza, che sta passando al setaccio le stazioni di servizio nel Riminese ...