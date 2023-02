Caos Benevento | esonerati Cannavaro e il ds Foggia

Terza sconfitta consecutiva per il, in crisi nera e a secco di vittorie dall'11 dicembre 2022 (1 - 0 al Cittadella ). I campani sono stati battuti in casa del Venezia e sono ora penultimi in classifica in Serie B . A fine ...... iled il disastro imperante della sanità Beneventana di cui, il Presidente De Luca ed i suoi ... La presenza di ieri del Ministro Bernini nella Città capoluogo ed in Provincia di, ...

Caos Benevento, Vigorito faccia a faccia con Cannavaro negli spogliatoi. Silenzio stampa Tuttosport

Caos Benevento: Foggia contestato può dire addio. E Cannavaro… Alfredo Pedullà

Benevento, caos a sinistra: il Palermo abbandona la pista ... anteprima24.it

Cannavaro e De Rossi, che botte! Poker show di Bari e Perugia, tris Cittadella Tuttosport

Caos Pd in Campania, sospetti su tessere 'dopate': la situazione ... anteprima24.it

Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Venezia al Vigorito è scattata la contestazione verso il ds Foggia che poi si è dimesso. Valutazioni in corso sul futuro di Cannavaro ...il caos ed il disastro imperante della sanità Beneventana di cui, il Presidente De Luca ed i suoi accoliti politici beneventani,sono i maggiori responsabili. La presenza di ieri del Ministro Bernini ...