Cannavaro sta portando il Benevento in Serie C | De Rossi vuole imitarlo con la Spal

(Di sabato 4 febbraio 2023) Fabiosta accompagnando ilverso laC. Al momento è da dimenticare la prima esperienza dell’ex Pallone d’oro su una panchina italiana. La squadra campana ha perso (in casa) anche contro il Venezia ultimo in classifica e adesso i sanniti sono penultimi in classifica con 23 punti. La retrocessione è ben più di un’opzione. Forse Vigorito farebbe bene a riprendere in considerazione le proprie scelte tecniche. Il blasone (peraltro da calciatore) serve a ben poco. Vi abbiamo già scritto della sopravvalutazione come allenatori dei campioni del mondo del 2006 (basta ricordare che il migliore è Gattuso, con qualche lampo estemporaneo come quest’anno Grosso e Pippo Inzaghi sempre inB). Sta andando piuttosto male anche Deche con la suaha perso 4-3 in ...

Al 25 Makoumbouper calciare in area, Falcinelli mette la gamba fra piede e pallone e va per ...di sconfitte subite dai giallorossi nelle dodici precedenti gare sotto la guida di Fabio. ...Fabioha presentato l'incontro in conferenza stampa: 'Questa è una finale, non perché ...a me cercare di mettere in campo quelli che danno di più, ma devo avere a disposizione 23/24 leoni'...

Benevento, Cannavaro: "Contro il Venezia è una finale" Sportitalia

Carica Cannavaro: «In campo 11 leoni» ilmattino.it

Benevento, Cannavaro scuote i suoi: 'Col Venezia è una finale ... NTR24

TMW RADIO - De Canio: “Gilardino è nato allenatore. Cannavaro sta pagando il subentro” TUTTO mercato WEB

Cannavaro: "Mercato La società sta lavorando" Virgilio Sport

Luigi Trusio Senza alternative. Il Benevento ha un solo risultato a disposizione contro il Venezia. E Cannavaro non usa mezze misure per caricare squadra e ambiente. «Per noi è ...Vietato sbagliare contro il Venezia. Fabio Cannavaro ha le idee chiare in vista della sfida contro i lagunari. Il Benevento non ha più jolly e deve solo vincere: «Questa è ...