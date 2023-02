Canada | ragazza di 18 anni gioca alla lotteria per la prima volta e vince 48 milioni

La dea bendata ha colpito ancora. Inunadi appena 18 anni ha vinto la lotteria , comprando per la prima volta nella sua vita un biglietto. Juliette Lamour , 18enne dell'Ontario, non avrebbe mai potuto immaginare che ...Juliette Lamour si è assicurata un jackpot milionario al primo tentativo: 'Ancora non ci credo. Diventerò medico senza indebitarmi, poi voglio viaggiare con i miei ...

La dea bendata ha colpito ancora. In Canada una ragazza di appena 18 anni ha vinto la lotteria, comprando per la prima volta nella sua vita un biglietto. Juliette Lamour, ...“Piangevo. Lacrime di gioia ovviamente”, ha confidato la ragazza di Saulty Ste. Marie che frequenta la scuola superiore e lavora, in un’intervista alla Ontario Lottery and Gaming Corporation, la ...