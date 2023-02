Campionato | Un fine settimana di grande calcio

Leggi su seriea24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sarà una giornata, la 5^ di ritorno delSerie D, la 6^ dei Gironi A e D, in programma domenica 5 febbraio alle 14.30, che vivrà un corposo prologo con dodici anticipi al sabato. Le variazioni riguardano soprattutto i Gironi A e D in vista del quarto turno infrale dell’8 febbraio che coinvolgerà solo i due raggruppamenti a venti squadre. AnticipiSabato 4 febbraio alle 14.30 si giocano Bra-Pinerolo, Casale-Chieri, Legnano-Castanese, Sanremese-Borgosesia (A), Virtus Bolzano-Mestre (C), Lentigione-Mezzolara, Corticella-Forlì, Prato-Salsomaggiore, Ravenna-Crema (D), Alma Juventus Fano-Porto D’Ascoli (F), alle 15.00 Fezzanese-Chisola (A) ed alle 20.00 Barletta-Bitonto (H). Variazioni di orarioAlle 14.00 prende il via Paganese-Atletico Uri (G), alle 15.00 Ligorna-Pontdonnaz (A), Vigor Senigallia-Pineto (F), Brindisi-Martina Franca, ...