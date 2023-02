Campania | le primarie del Pd di De Luca si tingono di giallo E non per colpa dei cinesi

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Il cinese uccide ancora“. A leggere le cronache di queste ore sul congresso del Pd, calzerebbe alla perfezione come titolo del sequel delledi quel partito in. Forse perché queidiligentemente in fila davanti ai seggi dem di Napoli li ancora abbiamo davanti agli occhi. Oggi non sono loro a tingere di(in ogni senso) il congresso del Pd, ma piccoli Comuni che si gonfiano di iscritti fino a strariparne, a dispetto del numero di voti conquistati alle elezioni. Una sorta di miracolo della moltiplicazione delle tessere e dei bonifici con epicentro le province di Caserta, Avellino e Salerno, feudo esclusivo del governatore Enzo De. Tesseramenti anomali nella regione di DeE proprio a lui conducono tutti gli indizi delle anomalie fin qui ...

Come all'epoca di Cozzolino nel 2011 candidato alledel PD per sindaco di Napoli, poi ... 'Ora un altro scandalo, dopo che il partito è stato guidato inda Paolo Mancuso, noto ...Il presidente del consiglio regionale campano, Gennaro Oliviero , è attualmente sotto accusa per possibili brogli nei tesseramenti del PD nella Regione. Nei giorni scorsi, infatti, sono emerse sulla stampa locale segnalazioni rispetto ai pagamenti di molte tessere da parte dello stesso conto corrente. L'allarme del Comitato Schlein Proprio ...

Secondo il comitato Elly Schlein la situazione dei tesseramenti in Campania sarebbe gonfiata. Sotto accusa è finito Gennaro Oliviero.Pagamenti per molte tessere dallo stesso conto corrente, comuni in cui le adesioni sfiorano addirittura il 90% del numero dei voti ottenuti alle ultime politiche (contro una media del 20-25%), irregol ...