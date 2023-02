Calendario Serie A calcio oggi in tv | orari partite 4 febbraio | chi gioca | programma | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Treinteressanti per motivazioni diverse., 4, comincia il lunghissimo turno legato alla ventunesima giornata del Campionato diA 2022-2023 diche, ricordiamo, si chiuderà martedì 7con la sfida tra Salernitana e Juventus. Ad affrontarsi in questo sabato di anticipi saranno Cremonese-Lecce, Roma-Empoli e Sassuolo-Atalanta. Si partirà alle 15:00 con l’incontro tra Cremonese e Lecce; una sfida che potrebbe rivelarsi spartiacque per la squadra di Davide Ballardini che, dopo aver eliminato anche la Roma in Coppa Italia, andrà alla caccia della prima vittoria in stagione. Si proseguirà quindi alle 18:00 con il confronto proprio tra i giallorossi e l’Empoli. I ragazzi di Josè Mourinho, ancora sotto shock per la sconfitta contro i lombardi, dovranno ...