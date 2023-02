Calendario sci di fondo oggi | orari 10 km Dobbiaco 4 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Agiorno di mezzo del weekend di Coppa del Mondo di sci di. Dopo le emozioni di ieri, con Federico Pellegrino ottimo terzo in una sprint nella quale, per sua ammissione, non aveva buone sensazioni,si procede con le 10 km di(13:00 donne, 15:00 uomini), per unintenso. Questa volta l’Italia si scatena in termini di presenze in, soprattutto al maschile, dove a Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani si affianca un lungo novero di uomini che vanno dai più esperti di Coppa del Mondo a coloro che, invece, l’affrontano di rado. Anche in campo femminile c’è un buon numero, ma in fatto di favoriti da entrambe le parti bisogna cercare altrove. Norvegia e Svezia: si passa sempre da lì, dai luoghi che esprimono i dominatori delle due classifiche ...