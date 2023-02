Calcolo NASpI

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 4 febbraio 2023) Come si effettua ildella? In questa breve guida illustreremo tutto ciò che occorre sapere per capire in anticipo quando si percepirà di sostegno economico in caso di disoccupazione. Saperlo, infatti, può essere utile a chi, ad esempio, è stato assunto con contratto a tempo determinato in vista della scadenza del periodo di lavoro, come da accordo tra le parti. Ma può essere utile, ovviamente, anche in altre situazioni.: cos’è e a chi spetta Introdotta con Legge Legge n.22/2015, la, che ha sostituito le precedenti Aspi e Mini-Aspi, è una misura economica di sostegno al reddito riconosciuta di diritto a tutti i lavoratori subordinati che hanno perso l’occupazione per cause non dipendenti dalla loro volontà. Il riconoscimento, però, non è automatico, ma subordinato al possesso di ...