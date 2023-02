(Di sabato 4 febbraio 2023) "Ci vuole consapevolezza che solo i risultati sono capaci di scrivere la storia. Per questo i risultati bisogna continuare a farli, perché ci sono squadre forti che possono cominciare un percorso come ...

NAPOLI - C'è anche l'amarcord nella trasferta in Liguria di Luciano, che è stato da calciatore il capitano dello Spezia . "Esistono delle partite trappola ...tutta la città dedica al. ...Così il tecnico del Napoli Lucianoalla viglia della trasferta di La Spezia. "A inizio stagione - ha detto riferendosi alle 17 vittorie e 2 pareggi su 20 partite giocate - si diceva che non ...

Aldo Agroppi: "Soffro di depressione. Il calcio di oggi Roba da ridere. Spalletti un 'prete' che voleva spie… la Repubblica

Camera dei Deputati, l'ex pres. Fico: "Il calcio verticale di Spalletti mi entusiasma, i napoletani inizino ad addobbare gli ... CalcioNapoli24

Calcio:Spalletti, manca tanto alla fine resta obbligo vincere Agenzia ANSA

Agroppi: "Il calcio mi ha portato alla depressione! Spalletti è un 'prete', voleva insegnare a Totti come giocare..." CalcioNapoli24

Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa pre Spezia, si è espresso così sulle partite "trappola": "La partita trappola esiste se facciamo discorsi che ...NAPOLI – Lo spazio per le celebrazioni non c’è. Luciano Spalletti è comandante esperto e mantiene il timone ben saldo per evitare che la navigazione del suo Napoli ...