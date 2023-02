(Di sabato 4 febbraio 2023) "Sto lavorando con un solo obiettivo: individuare tutte le forze migliori della nostra Associazione per arrivare in undi serenità a quello che sarà il momento elettorale. La volontà era e resta ...

"Sto lavorando con un solo obiettivo: individuare tutte le forze migliori della nostra Associazione per arrivare in un clima di serenità a quello che sarà il momento elettorale. La volontà era e resta ...Al tavolo dell'Assemblea anche il consigliere nazionale Figc Stella Frascà e il... Football Club Bogliasco (Promozione), Psm Rapallo (Prima Categoria), GenovaA Cinque (C5 Serie ...

Calcio: vicepresidente Aia "serve clima sereno verso elezioni" - Calcio Agenzia ANSA

Presidente e vicepresidente del Catania Calcio in visita dal Questore Catania News

Calcio. Speranza Savona, nuovo innesto dirigenziale: Andy Calopristi nominato vicepresidente esecutivo SvSport.it

Calcio, Albenga. Si dimette il vicepresidente Barchi: "Motivi personali, ora il club coroni il sogno Serie D" SvSport.it

L’abruzzese Daniele Ortolano eletto vicepresidente della Figc Chiaro Quotidiano

Giancarlo Abete all’Assemblea LND Liguria: “Il calcio ligure è in salute”. Premiate 59 società con la Coppa Disciplina ..."Sto lavorando con un solo obiettivo: individuare tutte le forze migliori della nostra Associazione per arrivare in un clima di serenità a quello che sarà il momento elettorale. (ANSA) ...