(Di sabato 4 febbraio 2023) "Purtroppo in campionato siamo in ritardo, ma se continueremo a esprimerci ai livelli delle ultime gare potremo recuperare punti e posizioni, nulla è compromesso". Così Vincenzoaspettando la ...

"Purtroppo in campionato siamo in ritardo, ma se continueremo a esprimerci ai livelli delle ultime gare potremo recuperare punti e posizioni, nulla è compromesso". Così Vincenzoaspettando la partita di domani alle 18 al Franchi contro il Bologna. "Mercoledì in Coppa Italia abbiamo regalato una bella soddisfazione ai nostri tifosi ora dobbiamo concentrarci sulla ...... è Federico Baschirotto l'idolo di una squadra che lotta per la salvezza aggrappandosi alle spalle larghe del gigante buono che a 26 anni sta conoscendo la gloria del massimo campionato. ...

Il calcio italiano sta precipitando, Juventus, Milan e Inter lo raccontano. Non c'è più tempo: scouting, ius soli sportivo, seconde squadre, diritti tv. I punti improrogabili per non sprofondare ancora TUTTO mercato WEB

Inter-Milan: la conferenza di Inzaghi Fantacalcio ®

Verso il derby, Klinsmann: "Inter da semifinale di Champions, mi godo la crisi del Milan" - Sportmediaset Sport Mediaset

FIORENTINA, ITALIANO: "LA CLASSIFICA NON CI PIACE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Italiano, Ora pensiamo a risalire in classifica La Sicilia

In attesa della sfida di domani (ore 14.30) al Konami Youth Development Centre tra Inter e Sassuolo, sono andati in scena quest’oggi gli incontri della 16ª giornata della Regular Season di Serie A di ...Il tabellone della Coppa Italia mette sulla strada della Juventus la Lazio nella sfida valida per i quarti di finale. I precedenti nella competizione sono 24, con un bilancio equilibrato, ma che vede ...