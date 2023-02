Calcio | Ascoli Esonerato il tecnico Cristian Bucchi

(Di sabato 4 febbraio 2023) Fatale la sconfitta in casa CittadellaPICENO - Dopo la sconfitta di questo pomeriggio per 3 - 0 al Tombolato contro il Cittadella,non è più l'allenatore dell'. A ...

Fatale la sconfitta in casa CittadellaPICENO - Dopo la sconfitta di questo pomeriggio per 3 - 0 al Tombolato contro il Cittadella, Cristian Bucchi non è più l'allenatore dell'. A renderlo noto è lo stesso club marchigiano attraverso un comunicato nel quale specifica di aver sollevato dall'incarico anche i suoi collaboratori. "Il club bianconero saluta mister Bucchi e ...Dilagano Cittadella e Perugia rispettivamente controe Brescia: trema la panchina di Clotet, è la quarta sconfitta di fila. Il Venezia batte un Benevento in crisi al Vigorito: finisce 1 - 2, ...

