Calciatore del Cosenza | Chi è?

(Di sabato 4 febbraio 2023) È arrivato il momento di esultare! La SocietàCalcio ha fatto un colpo da maestro: ha trovato l’accordo per l’ingaggio di Mauro Zarate! Undi nazionalità argentina nato a Moròn, nell’area metropolitana di Buenos Aires, il 18 marzo 1987, che giocherà nella Serie B fino al 30 giugno 2023. Una carriera ricca di successi, iniziata nelle giovanili del Vélez Sársfield, dove a soli 17 anni è stato convocato in prima squadra, diventando titolare e segnando 12 reti nel Torneo di Apertura 2006. Un grande traguardo, che lo ha portato a vincere il Clausura 2005 e a concludere la prima parte della sua carriera in Argentina con un totale di 22 reti in 75 partite. Dopo l’esperienza in patria, nel luglio del 2008 è stato acquistato dalla Lazio, dove ha giocato 126 gare siglando 34 reti e fornendo 26 assist. Una maglia pesante, la 10 della Lazio, ...