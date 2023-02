Cade su un sentiero di montagna e muore | la tragedia di un cittadino salernitano

Leggi su zon

La scivolata lungo unsi è rivelata fatale per un ufficiale giudiziario di Salerno, che ha perso la vita in Piemonte. La tragica morte Da qualche giorno, esattamente da domenica scorsa, il 54enne non dava più tracce di sè. Aveva confidato ad un amico il suo desiderio – come riporta "La Città" – di voler fare una passeggiata su undi. Ed è proprio nel corso di questa camminata che ha perso la vita. Il suo corpo è stato trovato dopo 4 giorni in una cava dismessa del Montorfano, il colle che domina Verbania in Piemonte. A dare l'allarme i i suoi colleghi di lavoro del Tribunale di Verbania, che si erano preoccupati per la sua assenza prolungata.