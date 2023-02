“Bussano alla porta” | l’horror dove la nostra mente fa il resto | la recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il massiccio Dave Bautista interpreta Leonard, un uomo che annuncia l’Apocalisse a una famiglia ignara. Dal 2 febbraio 2023 al cinema ““, il thriller horror di M. Night Shyamalan: la notte che fa paura nel nome, e il solito modo di terrorizzare il pubblico in sala. Tra ossessioni pseudoreligiose, il degrado del pianeta e il senso di fine oppria cui non ci si può sottrarre. Cosa può scongiurare la paura più nera se non l’amore?che parla d’amore “”, Trailer Italiano YouTube M. Night Shyamalan (pseudonimo di Manoj Nelliyattu Shyamalan), ha una costante predilezione per i temi apocalittici e mistici. Regista americano di 52 anni, nel volto i tratti distinguibili delle sue origini indiane. Ne ...