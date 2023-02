Bundesliga 2022 2023 | lo Schalke ferma il Gladbach | al Borussia Park è 0-0

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il posticipo del sabato sera della diciannovesima giornata ditraMonchen04 termina a reti bianche. AlParla nessuna delle due formazioni riesce ad avere la meglio sull’altra in una sfida caratterizzata da poche occasioni da gol e molto nervosismo, certificato dalle cinque ammonizioni inferte dal direttore di gara nell’arco dei novanta minuti. In seguito a questo risultato i bianconeri restano all’ottavo posto con 26 punti, mentre i biancazzurri rimangono ultimi in classifica a quota 11. Il pareggio, dunque, non accontenta nessuna delle due squadre, che sono molto lontane dai rispettivi obiettivi stagionali, ovvero la qualificazione in Europa e la salvezza. SportFace.