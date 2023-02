Brennero | transito «da prenotare»? Secco no dagli autotrasportatori

(Di sabato 4 febbraio 2023) La proposta rigettata. Come al cinema, al museo o a teatro. Peccato che in autostrada i camionisti non ci vanno per divertirsi. L’idea del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, di istituire un sistema di prenotazione per regolare il flusso dei mezzi pesanti insull’A22 verso il, ha mandato su tutte le furie l’intera categoria degli

L'Austria, infatti, applica dei divieti notturni allungo l'asse delper i tir, che causano problemi enormi sia all'Italia che alla Germania. ''Divieti che provocano un danno all'...... assenza di mediatori, mancanza di provvedimenti scritti: all'attività delle polizie dei due Paesi nega i diritti alle persone in. Le Ong denunciano le violazioni e chiedono la ...

La proposta rigettata. Come al cinema, al museo o a teatro. Peccato che in autostrada i camionisti non ci vanno per divertirsi. L'idea del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, di i ...