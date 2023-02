Brand indipendenti diventati famosi grazie a Kate Middleton e Meghan Markle

(Di sabato 4 febbraio 2023) Quasi tutti gli outfit sfoggiati dalle donne appartenenti alle casate reali diventano di tendenza e vanno a ruba sul mercato. A tal proposito, Hello Magazine ha fatto un rapido excursus su alcuniche sonoparticolarmenteperché scelti da. In questa selezione c’è anche la piccola principessa

...il nuovo fresco e fiorito profumo da donna di Laura Biagiotti Parfums dedicato agli inizi del... Forti,, cosmopolite, romantiche e al tempo stesso consapevoli, queste donne hanno nel ...Nomi pressoché sconosciuti, che la manifestazione mette in luce: un mix dino - gender (30%) esostenibili (l'80% del totale). Molti sono nuovi all'evento romano e: da ...

Moda: torna Altaroma, tra talenti emergenti e brand indipendenti Radio Colonna

Nella Capitale torna Altaroma, la Fashion Week tra nuovi talenti e ... Dire

Altaroma, i brand da tenere d'occhio avvistati alla Roma Fashion Week 2023 Io Donna

White, a Milano Made in Italy e brand di tutto il mondo si incontrano in Facing the New WIRED Italia

Schiaparelli, il brand che veste Chiara Ferragni al Festival di Sanremo: dalle polemiche per le belve alle… Il Fatto Quotidiano

Dai sobborghi milanesi alla fashion week, anche se l'obiettivo iniziale non era fare moda. Un orgoglio tutto italiano dello streetwear: Iuter. Sono passati 21 anni da quando il brand ha fatto il suo i ...Non solo Parigi, New York, Londra, Copenhagen e Milano. Anche Roma ha la sua fashion week: si chiama Altaroma, è nata nel 2004 e ha cercato di evolversi ogni anno, in linea con le tendenze del mercato ...