Borussia Dortmund | finalmente Haller! Primo gol dopo la malattia

(Di sabato 4 febbraio 2023)Haller riesce ad esultare anche con ilgol per luilae il lungo stopSébastien Haller vede la fine dell’incubo. L’attaccante, tornato in campo da pocola, ha quest’oggi messo a segno il suogol con la maglia del. L’ex Ajax ha firmato il 3-1 nel match casalingo contro il Friburgo, gonfiando la rete su assist del compagno Guerreiro e ponendo così le basi per un nuovo inizio in giallonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con il calcio d'inizio alle 15:30 andrà in scena la sfida tra Borussia Dortmund e Friburgo: Reus e Haller sfidano Grifo ...