(Di sabato 4 febbraio 2023) Per il presidente di Confindustria «il bicchiere è mezzo pieno» ma occorre che non si verifichi una nuova fiammata del costo dell’energia, si facciano gli interventi giusti di politica industriale, si affrontino le sfide della transizione a livello europeo

... cioè giusto l'intervento della Bce per rallentare l', ma in tutta onestà penso che ... al 3%, come ha detto anche il presidente di Confindustria, è un livello assolutamente gestibile ...Assiom Forex di Milano,: 'Non vedo recessione.in calo nella seconda metà del 2023' ' L'indebitamento delle imprese e delle famiglie italiane rimane basso nel confronto internazionale, nonostante il ...

Bce: Bonomi, politica anti-inflazione non porti alla recessione Agenzia ANSA

Bonomi: inflazione in calo, non vedo recessione. Ma servono riforme e investimenti - Live Assiom ... Il Sole 24 ORE

Pil, Bonomi: "Non vedo recessione, inflazione in calo nella seconda parte dell'anno" RaiNews

Bonomi: "Non vedo recessione, calo importante dell'inflazione nella seconda parte dell'anno" la Repubblica

Bonomi: «Non vedo recessione, inflazione in calo nella seconda parte del 2023» Il Sole 24 ORE

"Gli imprenditori sono ottimisti di natura, vedo il bicchiere mezzo pieno: non vedo recessione, la stiamo annunciando ma non ci sono i numeri e non la vedo – ha detto Bonomi –. Confindustria quest'ann ...“ L’indebitamento delle imprese e delle famiglie italiane rimane basso nel confronto internazionale, nonostante il significativo ricorso delle aziende ai finanziamenti garantiti dopo lo scoppio dell’e ...