(Di sabato 4 febbraio 2023) Per il presidente di Confindustria «il bicchiere è mezzo pieno» ma occorre che non si verifichi una nuova fiammata del costo dell’energia, si facciano gli interventi giusti di politica industriale, si affrontino le sfide della transizione a livello europeo

TASSI E CREDITO 'Non vedo recessione, la stiamo annunciando ma non ci sono i numeri, non la vedo', ha dunque esordito. Anche perché l'è in calo: 'Stimiamo che possa calare in modo ......l', perché questo la genera", ha commentato evidenziando che "il compito della Bce è convincere che i tassi a lungo termine scenderanno". Secondo il presidente di Confindustria, Carlo,...

Bonomi: inflazione in calo, non vedo recessione. Ma servono riforme e investimenti Il Sole 24 ORE

Bonomi: "Non vedo recessione, calo importante dell'inflazione nella seconda parte dell'anno" la Repubblica

Pil, Bonomi: "Non vedo recessione, inflazione in calo nella seconda parte dell'anno" RaiNews

Bce: Bonomi, politica anti-inflazione non porti alla recessione Agenzia ANSA

Bonomi (Confindustria): «Recessione La annunciano, ma io non la vedo: il 2023 sarà un anno positivo» ilgazzettino.it

StampaL’inflazione in Italia sta rallentando e sembra avviata verso una “graduale flessione“. A confermarlo è l’Ufficio Parlamentare di Bilancio nella Nota sulla congiuntura di febbraio, in cui aggior ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...