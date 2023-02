Bologna | uccide marito gravemente malato e tenta il suicidio | anziana piantonata in ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’ipotesi è che avesse premeditato tutto.re ile poi togliersi la vita. Invece la donna, 74 anni, èall’Maggiore di. L’ieri sera a San Giovanni in Persiceto () ha accoltellato a morte il78enne. Intorno alle 20 sono intervenuti 118 e i carabinieri, coordinati dal pm di turno Francesca Rago. L’omicidio è avvenuto all’interno di un’auto, un suv, in un parcheggio di via Sabin e sono stati trovati e sequestrati due coltelli. I carabinieri hanno effettuato i rilievi scientifici del caso e attendono di poter interrogarla. La donna, depressa, non sarebbe in immediato pericolo di vita. Ha ferite ai polsi e all’inguine. L'articolo proviene da Il ...