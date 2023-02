Bollette gas | allo studio riforma bonus legati a consumi

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – A fine marzo scadranno gli aiuti per calmierare ledel gas e l’Arera, l’Autorità per l’energia, sta studiando unaper uno sconto affinché sia più legato aidelle famiglie. A delineare la direzione è il presidente Stefano Besseghini, in un’intervista a ‘Il Sole 24 Ore’. “Isociali che sono diventati strumenti di successo pesano molto più di prima. E riportarli indistintamente nellerischia di avere effetti molto pesanti per i consumatori” dice Besseghini. “L’obiettivo è far sì che siano correttamente selettivi, avendo chiara l’informazione suidelle famiglie e sull’indicatore di reddito. Stiamo valutando di legarli più strettamente aidella singola famiglia. E su questo abbiamo raccolto risposte ...

A fine marzo scadranno gli aiuti per calmierare ledele l'Arera , l' Autorità per l'energia , sta studiando una riforma per uno sconto affinché sia più legato ai consumi delle famiglie. A delineare la direzione " secondo quanto scrive ...A delineare la direzione è il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore' A fine marzo scadranno gli aiuti per calmierare ledele l'Arera, l'Autorità per l'energia, sta studiando una riforma per uno sconto affinché sia più legato ai consumi delle famiglie. A delineare la direzione è il presidente Stefano ...

Maxi bollette del gas, Estra prova a spiegare: "Aumenti non dipesi da noi. Sì ai pagamenti a rate" ArezzoNotizie

Inverno caldo e crollo dei consumi. Le bollette del gas scendono del 34% (La Repubblica) SoldiOnline.it

Sul calo della bolletta del gas, Giorgia Meloni si attribuisce meriti non suoi Il Foglio

Meloni ci prova: "Bollette giù: è grazie a me". Ma non ha alcun merito se il gas costa meno L'HuffPost

A fine marzo scadranno gli aiuti per calmierare le bollette del gas e l'Arera , l' Autorità per l'energia , sta studiando una riforma per uno ...Per cercare di tamponare le ricadute economiche della pandemia di covid prima e della guerra in Ucraina unita alla crisi energetica poi, che pesano sulle nostre tasche e sui bilanci delle famiglie, gl ...