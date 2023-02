Boca Juniors-Central Cordoba domenica 05 febbraio 2023 ore 23 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il campionato argentinoè appena iniziato con ilche ha esordito la settimana scorsa con una non sorprendente sconfitta casalinga per 2-0 contro il River Plate, mentre illa prima l’ha vinta per 1-0 contro l’Atletico Tucuman. In precedenza però gli Xeneizes erano stati battuti dal Racing Club nella finale InfoBetting: Scommesse Sportive e