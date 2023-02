Bobi è il cane più vecchio del mondo | ha 30 anni

Leggi su tpi

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ilpiùdelsi chiama, ha 30e vive in Portogallo. A certificarlo è il Guinness World Records, che lo ha sostituito al suo “predecessore”, l’australiano Bluey, morto nel 1939 alla veneranda età di 29e cinque mesi.è un Rafeiro do Alentejo (conosciuto anche come Mastino Portoghese), tipicoda guardia del bestiame, una razza che ha un’aspettativa di vita media che si aggira attorno ai 12-14. Il primo febbraioha “compiuto” ben 30, portati anche piuttosto bene. La sua età è stata confermata dal database degli animali domestici del governo portoghese, gestito dall’Unione nazionale dei veterinari. Il suo record è entrato quindi nel libro dei primati ...