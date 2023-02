Bob a 2 femminile | Kim Kalicki è campionessa mondiale a St Moritz davanti a Buckwitz e Humphries

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Kimsi è aggiudicata la prova di bob a 2 valevole per i Campionati Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Santk(Svizzera) laureandosiiridata. Sul budello elvetico la tedesca ha chiuso la sua due-giorni con il tempo di 4:32.86 (1:08.16 nella prima manche, quindi 1:07.96 nella seconda. Oggi ha aperto con 1:08.41, quindi 1:08.33 nella quarta) precedendo per appena 6 centesimi la connazionale Lisa(1:08.03 nella prima manche, 1:08.04 nella seconda, quindi oggi 1:08.52 e 1:08.32) che non ha mollato fino all’ultimo metro. Completa il podio la statunitense Kaillie(1:08.28, 1:08.08, quindi 1:08.41 e 1:08.60) con un ritardo di 51 centesimi. Dalla quarta posizione della svizzera Melanie Hasler (1:08.83, 1:07.90, 1:08.79 e 1:08.77) i distacchi si fanno più ampi, ...