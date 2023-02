Biscotti al mandarino facilissimi | senza zucchero | olio | né farina

Leggi su donnaup

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ilè il re dell’inverno, perché non approfittarne per preparare dei favolosi? Ricco di vitamina C, di sali minerali e di acqua, è perfetto per gli sportivi, ma non solo. Innalza le difese dell’organismo, aiuta a combattere i mali di stagione, conferisce energie facilmente assimilabili. Insomma, è un vero toccasana. E questi dolcetti sono la prova provata che in cucina rendono moltissimo. Provateli, ve ne innamorerete! Morbidissimi, golosi, invitanti, sono dei bocconcini di salute. Leggeri ezuccheri aggiunti, a dolcificare penserà il fruttosio naturale della frutta fresca e secca. Già perché nell’impasto sono presenti i datteri che con la loro dolcezza bilanceranno perfettamente l’acidulo del. Che aspettate allora? Per realizzarli dovrete servirvi di un porzionatore per gelato, ...