Biathlon | Tommaso Giacomel d’assalto ai Mondiali di Oberhof La fortuna di non avere nulla da perdere e tutto da guadagnare

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023)ha, tanto improvvisamente quanto provvidenzialmente, assunto i connotati di numero uno del movimento azzurro, raccogliendo al volo il testimone scivolato dalle mani di Lukas Hofer, fermato da perduranti problemi fisici che ne hanno ormai pressoché compromesso la stagione. Dunque, se c’è una possibilità di medaglia in ambito maschile, quella passa proprio dal nuovo leader della squadra tricolore. Sia chiaro, non si chiede certo al ventiduenne trentino di issarsi sul podio. La concorrenza sarà spietata e avrà il coltello tra i denti. D’altronde i norvegesi imperversano in lungo e in largo, come testimoniato dal fatto di aver assommato un totale di 30 podi su 42 possibili. I francesi, che avrebbero dovuto fare partita pari con gli scandinavi, ne stanno invece venendo travolti. Proprio per questo avranno un animo rinfocolato da un forte ...