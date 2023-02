Berti | «I fischi nel derby? Mi gasavano di più Inter-Milan? Barella e Lukaku segnano il 2-1»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023), il grande ex dell’e acerrimo nemico del, parla alla vigilia deldio. Di seguito le dichiarazioni rilasciate durante l’vista per Tutto Sport.E PRONOSTICI – Nicolaparla alla vigilia di(vedi articolo). Il grande ex nerazzurro dichiara: «I? Io li adoravo. Poi c’era pure la loro canzoncina: “Nicola, va c…!” La portavano in giro per l’Europa e la intonavano sempre, anche quando non giocavano contro l’. Come faccio a saperlo? Quando guardavo, per gufare, le partite delin tv, si sentivano i tifosi rossoneri gridare proprio quel coro. Poi quando lo facevano nel ...